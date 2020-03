A voz do capitão!

O presidente do Brasil, capitão de Exército Jair Messias Bolsonaro, se manifestou publicamente contra o isolamento social imposto por prefeitos e governadores. Para ele, o corona vírus é uma “gripezinha” que não pode destruir a economia de um país. Sua posição contraria a Organização do Mundial de Saúde (OMS), a imprensa mundial e médicos por todo o planeta. Até seu aliado incondicional, governador de Goiás, Ronaldo Caiado (que é médico) se revoltou. Bolsonaro está preocupado com o estrago deixado depois que a tempestade passar. Ou ele sai dessa mais fortalecido junto ao seu eleitorado ou a “pepeta” vai embiocar de vez. Bolsonaro é puro instinto. Não esperem dele nenhum tipo de concessão ou moderação. Foi treinado para a guerra onde o objetivo é aniquilar o inimigo. O problema, nesse caso, é identificar o inimigo: Se a Pandemia do vírus corona ou qualquer um que discorde do seu jeito de governar como faz, por exemplo, de vez quando, o seu vice, general Mourão.

“Quem comigo não ajunta, espalha; quem não é por mim, é contra mim”. (Jesus, Filho do Homem)

. Anotem!

. A tampa da chaleira vai voar, a jiripoca vai piar, a cobra vai fumar e a porca vai torcer o rabo (falo de política).

. Ás vezes, é um erro tático empurrar um boxeador para o canto do ringue; no desespero sua reação pode nocautear o adversário.

. Como dizia o ex-governador Orleir Cameli na guerra travada com o PT e o MDB ajudando com flechas incendiárias.

. “Não vão conseguir me acurralar”!

. Ó a ideia do Zequinha, lavador de carro ao lado da Eletronorte:

. O Progressista tem o governador com um tucano de vice, o Rocha; por que para a prefeitura não tem um tucano prefeito com um progressista de vice.

. Sei lá, Zeca!

. Vai perguntar pra “ellhes”, como diz o pessoal do Pará.

. Lá em Belém, galinha é “galhinha”, vice!

. O Manoel Roque, do Avante, está azeitando uma chapa para vereadores excelente:

Faz um com um pé nas costas e belisca o segundo!

. Em Brasiléia, o PT vai se coligar com o Solidariedade; a ideia é excelente, deve ter sido de um gênio da política.

. Parabéns!

. O seu Manoel Prete, do PSDB, faz o seguinte cálculo:

. Se a Leila for candidata, ela e a Fernanda dividem os votos do PT e ele fica com o restante.

. Uma excelente conta!

. Me lembrou Kalil Gibram em “O Homem que Calculava”.

. Pode, inclusive, contribuir com a Teoria do Tudo, do Stephen Hawking, para descobrir a origem do Universo (Multiverso).

. É melhor ficar em casa mesmo!

. Bom dia!