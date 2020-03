1ª Dama coordena monitoramento dos impactos sociais da Covid-19

Anunciado nesta quinta-feira (26) o grupo de trabalho para monitoramento, estudos e sugestões sobre os impactos sociais da Covid-19 será coordenado pela Primeira Dama do Acre, Ana Paula Cameli, e envolverá diferentes órgãos da gestão governamental.

A Secretaria de Assistência Social terá papel relevante e reunirá todos os atos relacionados à Covid-19 no âmbito federal, estadual e municipal, além de realizar o cruzamento do cadastro de matrícula no Bolsa Família.

“A Secretaria irá manter contato com os municípios para realizar o levantamento da quantidade de pessoas em situação de rua, ainda, a apresentação de proposta para doação de kits de higiene e saúde”, disse a secretária da Pasta, Claire Cameli.