Vigilância Sanitária pede distanciamento em filas de supermercados durante compras

A imagem de pessoas se aglomerando durante uma promoção de cerveja no atacadista Makro chamou a atenção da sociedade e, na manhã desta quinta-feira (26), o Serviço de Vigilância Sanitária manifestou-se sobre esse tipo de situação.

A loja anunciou uma marca de cerveja a menos de R$1 e atraiu muita gente, causando aglomeração e, segundo a Vigilância, ao poder público compete orientar lojas e consumidores a adotarem as regras de distanciamento social quando em fila. “A Vigilância Sanitária recomenda bom senso e atenção aos cuidados com aglomerações de pessoas na fila do caixa ou na compra do pão ou da carne, devendo elas respeitarem a distância segura de dois metros de distância umas das outras”, exemplificou a Vigilância.

O ramo de supermercado não é afetado pelo fechamento imposto pelo decreto estadual de calamidade pública, que já sendo flexibilizado para manter o dinamismo da economia.

A reportagem conversou com outro grande atacadista de secos e molhados de Rio Branco. A loja não fará nenhuma atividade que atraia grande número de pessoas de uma só vez em respeito às normas de segurança epidemiológica neste período de pandemia.

Veja a nota da Vigilância:

Vigilância Sanitária orienta sobre cuidados nas compras em supermercados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Estadual de Vigilância Sanitária, recomenda que as pessoas evitem ir a supermercados e a outros estabelecimentos comerciais que seguem abertos, levando toda a família, em tempo de orientação aos cuidados para não contrair o novo coronavírus.

Pelo Artigo 2º, parágrafo sexto e inciso 2º do Decreto governamental nº 5.496, de 20 de março de 2020, não está suspensa de funcionamento essa categoria de comércio, “que faz parte da cadeia produtiva e da distribuição de produtos de primeira necessidade para a população”.

No entanto, a Vigilância Sanitária recomenda bom senso e atenção aos cuidados com aglomerações de pessoas na fila do caixa ou na compra do pão ou da carne, devendo elas respeitarem a distância segura de dois metros de distância umas das outras.

Outro fator é o de que, se tiverem de ir às compras, que seja designado um membro da família para esse procedimento, como forma de assegurar ao máximo a proteção contra contaminação de crianças, idosos e outros integrantes do mesmo grupo familiar.

Rio Branco, AC, 26 de março de 2020.

Departamento Estadual de Vigilância Sanitária da Sesacre