Sesacre informa que Acre continua com 23 casos confirmados e 76 aguardando resultado

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que os números de casos confirmados de contágio por coronavírus no estado continuam sendo de 23 pessoas, segundo boletim do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 26.

No entanto, um bancário de 30 anos, morador de Boca do Acre (AM), testou positivo para a Covid-19, em exame expedido pelo Centro Mérieux. Três amostras vieram do município de Boca do Acre, e uma delas, a do bancário, deu positivo.

O homem teria contraído o vírus de uma pessoa, cujo caso já havia sido notificado pelo DVS, na capital acreana. Mas por ele ser do Amazonas, a notificação é de responsabilidade das autoridades em Saúde do estado vizinho, portanto, não entrando nas estatísticas do Acre. As autoridades sanitárias do município também já foram informadas.

Comunica ainda que o caso de Boca do Acre consta no mapa do Ministério da Saúde como sendo do Acre de forma equivocada.

Até o presente momento foram recebidas, no Centro de Infectologia Charles Mérieux, 334 amostras de casos suspeitos, das quais 235 foram descartadas ao darem negativo para a Covid-19. Outros 76 casos seguem aguardando resultado de exame.