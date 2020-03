Sem acertadores, Mega-Sena acumula em R$ 2,5 milhões para este sábado (28)

Não houve acertadores do prêmio principal do concurso 2246 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (25). As dezenas sorteadas em São Paulo foram 05-09-24-27-33-46.

Como não houve bilhetes vencedores, o prêmio, que era de R$ 1 milhão, acumulou e será de R$ 2,5 milhões no próximo sorteio deste sábado, 28 de março.

Foram suspensos por causa dos jogos de futebol os sorteios da Loteria Federal por três meses e os da Loteca por tempo indeterminado.