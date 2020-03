Saúde determina que atendimentos ambulatoriais na Fundhacre sejam suspensos

Medidas para evitar aglomeração e, consequentemente, que o coronavírus se espalhe estão sendo adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Assim, para a segurança dos pacientes, a Sesacre determina que a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) suspenda os atendimentos ambulatoriais.

Os atendimentos ficariam suspensos até a data de hoje, 26 de março, entretanto, diante do cenário que o Estado ainda se encontra por conta da Covid-19, a instituição deve fazer uma reavaliação dos atendimentos, elencando as prioridades e emergências.

“As consultas no ambulatório foram suspensas em comum acordo com a regulação estadual. Essa data vai ser prorrogada até a redução dos casos de Covid 19”, destacou o diretor da Fundhacre, Marcelo de Lima.

Os reagendamentos dos atendimentos, segundo o diretor, serão realizados pelos profissionais da Fundhacre, que entram em contato com os pacientes da lista para informar a nova data. “Para a volta do atendimento, a prioridade é atender aqueles pacientes que tiveram as consultas suspensas nesse período”, pontuou.