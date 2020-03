Por causa da quantidade de exames, resultado para coronavírus passa de 1 para 2 dias

A cada dia aumenta a demanda por exames que chegam ao Laboratório Charles Mérieux, localizado na Fundação Hospitalar e que é a unidade laboratorial responsável pelos diagnósticos de coronavírus no Acre.

A grande demanda está fazendo com as equipes de plantão estejam se revezando. Como resultado dessa sobrecarga, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que o tempo de espera pelo resultado de um exame dobrou. Se antes a confirmação ou não do exame para coronavírus acontecia em um dia, a partir de agora a espera será de 48 horas.

Até o início da tarde desta quinta-feira, 26, havia confirmado que existem 23 casos confirmados de coronavírus no Acre. Outros 47 casos estão em análise.