Policiais e equipe do SAMU recebem equipamentos de prevenção contra o coronavírus

As equipes do Serviço Móvel de Urgência SAMU de Cruzeiro do Sul já estão trabalhando com equipamentos de prevenção contra o coronavírus. Os macacões, botas, luvas e máscaras protegem os trabalhadores da saúde em caso de contato com pacientes com suspeita do vírus.

Os policias militares, civis penais e agentes socioeducativos de Cruzeiro do Sul e demais cidades do Juruá, também já começam a receber itens como álcool gel, luvas e máscaras. A Secretaria de Segurança anunciou a compra inicial de mil litros de álcool, mais mil litros por semana. Foram adquiridas também 30 mil luvas 13 mil máscaras.

O coordenador da Polícia Civil do Juruá, Vinicius Almeida, conta que semana passada recebeu álcool etílico e sabão líquido, e que essa remessa maior “será importante para quem está na linha de frente nas ruas”.

A Associações dos Militares do Acre – Ame, agradeceu a atenção por parte da secretaria de Segurança e do Comando da PMAC “em atender a nossa justa reivindicação. Reafirmamos nosso compromisso com nossos sócios. Devemos cuidar dos que estão expostos ao perigo enquanto todos estavam em quarentena”, citou o sargento Kalyl Moraes, presidente da AME.