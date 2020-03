Polícia Militar recupera três motocicletas roubadas em Rio Branco nas últimas 24 horas

A Polícia Militar recuperou nas últimas 24 horas três motocicletas que foram roubadas em Rio Branco. Os veículos foram localizados em diferentes pontos da cidade: Novo Calafate, Bosque e Seis de agosto.

Todas as motos foram encaminhadas ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran) e as ocorrências repassadas à delegacia competente, para as demais providências cabíveis.