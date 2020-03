O jogo do poder!

Nos últimos dias, principalmente em função das ações no combate a Pandemia do corona vírus, o governador Gladson Cameli (Progressista) andou recuperando sua autoridade (às vezes) abalada pela desgaste de lidar com tantas correntes políticas antagônicas dentro do seu governo.

Me lembrou um filme antigo de gladiadores. No centro da arena o gladiador segurava duas cordas amarradas em cada pulso presas a bigas que eram puxadas por cavalos. O objetivo era destroçá-lo ao meio para diversão dos presentes ao coliseu, onde se distribuía também pão e diversão para agradar ao povo. Pois o gladiador acabou vencendo. Isto no filme, porque na vida real sua carne alimentava os cães do Calígula Romano.

Na verdade, o que está em jogo na disputa interna de poder no governo é a eleição de 2022. As forças que se juntaram para derrotar o PT em 2018 não estarão do mesmo lado nem nas eleições desse ano, muito menos na próxima. Se aliados reclamam da posição do governador que exigem uma definição e mais espaços, ele também quer saber quem vai estar ao seu lado na reeleição. Esse é o jogo! E convenhamos, não tem perna de pau nessa arena.

A eleição para prefeito será como os jogos que antecedem a Copa do Mundo, tipo preparação, para o que vem pela frente. O Progressista, partido do governador, deveria trabalhar a articulação para fortalecer Gladson Cameli e não o que vem fazendo, principalmente com os tucanos. MDB e PSD já estão mais pra lá do que pra cá. Mais uma cotovelada, um carrinho violento ou um chute na canela os tucanos vão querer partir pro pau. E é porque o jogo está apenas começando. Enquanto isso, o governador Gladson vai se esforçando para segurar as duas bigas.

“Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens”. (Fernando Pessoa)

. Bairros inteiros que foram pavimentados nas gestões dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcos Alexandre, ambos do PT, estão completamente destruídos; Rio Branco é uma cidade problemática.

. Setores do Progressista fazem uma política suicida:

. Explico:

. É muito melhor ter o PSDB como aliado do que empurrá-lo para os braços do MDB ou mesmo do PSD; o Progressista tem de ajudar o Gladson e não o prejudicar.

. O ex-prefeito Tião Bocalom não tem mais disposição para disputar mais uma eleição de prefeito.

. Cansado da guerra, ao que parece, só gostaria de assumir o mandato de deputado federal na vaga do pastor Manoel Marcos (PRB).

. Com a onda da Pandemia do corona vírus ninguém julga mais nada!

. O Brasil parou!

. Como dizia o Zé da “raspadilha” (raspadinha inventaram depois):

. “O presidente Bolsonaro está certo e errado ao mesmo tempo”.

. “Errado porque os véi podem morrer; certo porque o Brasil pode quebrar”!

. Quebra não, Zé! Quebra não!

. O engenheiro do DNIT, Thiago Caetano, deverá se filiar ao DEM para compor a chapa com o ex-reitor Minoru Kinpara, do PSDB.

. O empresário Jarbas Soster (Avante) não está brincando de ser candidato a prefeito; é do arrocha!

. Vai chegando a eleição bate um desespero em alguns prefeitos e vereadores com pavor de perder o poder;

. Correm de um lado para o outro feito barata tonta em busca de apoio jogando na lata do lixo o discurso e até as críticas aos adversários.

. Não fizeram o que tinham que fazer, se aconselharam com quem não deveriam; pior: continuam fazendo m*.

. Às vezes, um vereador, um prefeito, deputado estadual, federal, senador governador e até um presidente fazem bons mandatos e perdem a eleição, é do processo.

. “A lógica do mandato é uma, a da campanha eleitoral é outra”. (Lição número 1, professor José Fernandes do Rego).

. Você não pode fazer um elogio ao bom trabalho do Marcus Alexandre (que foi um excelente prefeito) que algumas pessoas na prefeitura torcem a cara.

. Pessoas que só estão lá por sua causa!

. C’est la vie!

. “Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. (Fernando Pessoa).

. O poder passa, a arrogância passa, a soberba passa…tudo passa!

. Bom dia!