Nem mesmo coronavírus deve tirar apetite do acreano por ovos de chocolate

Apesar do coronavírus, os comerciantes acreanos estão confiantes no aumento nas vendas de chocolates, principalmente, os ovos de páscoa.

Segundo uma pesquisa do o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, os supermercados devem ser responsáveis por 76% dos ovos que estão e vão ser comercializados durante a Semana Santa, que este ano vai de 4 a 11 de abril.

No entanto, apesar da expectativa de procura ser grande, a pesquisa aponta que aumentou em 50% comparado com o ano passado o número de pessoas que pretender gastar só até 100 reais com esse tipo de produto.

A tendência, portanto, é que os consumidores procurem produtos mais baratos ou em ofertas, já que o preço do ovo de páscoa está mais caro em 2020. Outra tendência para economizar pode ser a substituição do ovo de páscoa por outros tipos de chocolate, como as barras.