Justiça do Trabalho divulga contatos emergenciais enquanto durar isolamento

Com a suspensão até dia 30 de abril do atendimento presencial ao público externo, realização de audiências e sessões de julgamento presenciais, a Justiça do Trabalho do Acre está disponibilizando uma lista de e-mails e contatos dos dirigentes das unidades judiciárias trabalhistas para acesso rápido por advogados, partes e o público em geral.

Durante esse período, advogados e partes dos processos poderão entrar em contato com as Varas do Trabalho para mais informações sobre os processos em tramitação, com prioridade aos pedidos de urgência e levantamento de valores.

O atendimento remoto ocorrerá normalmente nos dias úteis, das 7h30 às 14h30. Por meio, do Plantão Judiciário, a Justiça do Trabalho estará à disposição 24 horas para atender casos de urgência, em que se objetive evitar o perecimento de direitos, o dano de difícil reparação ou em assegurar a liberdade de locomoção.

Acesse aqui a lista de contatos, que inclui a JT em Rondônia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR7g6urEMceZBWTPl8xYINJtL3F8Syd2KOYTMkFjPUY6JkMn5qeKq9A5aXqI_A7nQ7_BZYhBBcM4G6g/pubhtml