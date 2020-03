Em Cruzeiro do Sul há um posto de triagem para os militares

O Comando do 61° Batalhão de Infantaria e Selva de Cruzeiro do Sul, 61 BIS, tomou medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus entre seus militares e familiares.

Um posto de triagem clínico-epidemiológico foi montado na entrada da unidade de saúde da organização militar, com o objetivo de verificar o estado de saúde dos militares aquartelados e identificar os casos suspeitos de COVID-19;

O teletrabalho foi estimulado e adotado o expediente em escala diferenciada, com horários alternados, evitando aglomerações. As formaturas, reuniões e instruções em ambientes fechados foram suspensas.

Foram estabelecidos horários diferenciados para as refeições, bem como o aumento do espaçamento entre os militares no refeitório, tomadas medidas para o aumento das ações de esterilização das mãos e equipamentos por meio de álcool gel.

Além disso, o Serviço de Escala recebeu diretrizes quanto aos procedimentos de prevenção e higienização.

As medidas visam a preservação da saúde dos militares, manutenção da higidez da tropa e a manutenção da capacidade operacional da Organização Militar.

O comandante do 61° Juruá/61º BIS tenente-coronel Carlos Eduardo, diz que o Exército se solidariza com o povo de Cruzeiro do Sul e reafirma seu compromisso de ” somar esforços no enfrentamento à essa emergência que assola nossa nação” .