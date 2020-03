Educação prepara aulas à distância para estudantes no Acre

O secretário de Educação do Acre, Mauro Sergio, disse nesta quinta-feira (26) que mesmo com as aulas suspensas os assessores pedagógicos estão atuando para construção de roteiros ao estudantes que estão em casa.

Os materiais estarão à disposição das escolas a partir da próxima semana e poderão ser acessados pela internet.

Um app está sendo preparado para que os alunos possam dar continuidades aos estudos em casa. Conversações estão sendo mantidas com o Conselho Estadual de Educação para melhorar o ensino neste período de pandemia.