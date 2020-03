Declarações do Simples Nacional de pequenas empresas tem novo prazo de entrega

O Ministério da Economia prorrogou nesta quinta-feira (26) o prazo para as pequenas empresas fazerem as declarações do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

O prazo para apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) referente ao ano-calendário 2019 está prorrogado para 30 de junho de 2020.

Publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União, a resolução 153 é assinada pelo presidente do Comitê Gestor do Simples Nacional, José Tostes, e leva em conta a situação de pandemia do Coronavírus.