CRC-AC quer prorrogação no prazo de entrega das obrigações acessórias ao fisco estadual

Ainda não se sabe ao certo qual vai ser o impacto que o novo Coronavírus (Covid-19) terá na economia brasileira. Temendo isso, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC), Wellington Chaves, solicitou ao Governo do Estado, a prorrogação de prazo do envio de declarações acessórias, que são de responsabilidade dos profissionais em Contabilidade.

O presidente do CRC, relatou que o pedido nasceu devido a sua categoria está com sua área de atuação limitada, pois também precisa estar trabalhando de casa, para proteger a si e as suas famílias de uma possível contaminação pelo Covid-19.

“Com o fechamento de grande parte das empresas, por causa da pandemia do coronavírus, os profissionais ficam impossibilitados de terem acesso às informações”,afirmou.

O presidente Wellington Chaves, afirmou que, mesmo trabalhando no sistema home-office os profissionais estão prestando todo apoio necessário aos empresários orientando-os nas tomadas de decisões nesse momento de pandemia.

“Esperamos urgentemente que esse pleito seja atendido, pois caso não ocorra, as empresas não terão como arcar com mais esse prejuízo financeiro”, alertou.