Número de ocorrências policiais caiu em Cruzeiro do Sul

A partir do anúncio dos casos de coronavírus no Estado, com orientações para que as pessoas fiquem em casa, o número de ocorrências policiais registradas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), teve redução em Cruzeiro do Sul.

O primeiro caso de coronavírus no Acre foi confirmado no dia 17 de março.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro, no período entre os dias 15 a 20 , foram registradas 37 ocorrências.

A tendência decrescente começou a partir daí. Entre os dias 22 a 26 foram 9 ocorrências e todas consideradas de menor potencial ofensivo como ameaça, denúncias de aglomerações, perturbação e de trânsito.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, major Evandro Bezerra, ressalta que “não é possível afirmar com certeza que a redução da violência se dê pela pandemia mas o fato é que houve sim essa redução de ocorrências”.

Ele destaca que a PM está na rua com toda sua força operacional, inclusive atuando em parceria com os órgãos de saúde em ações de combate ao coronavírus, como em barreiras sanitárias.