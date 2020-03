Conselho anuncia postos para barrar avanço do coronavírus entre Acre, Peru e Bolívia

O Conselho Nacional da Amazônia Legal anunciou a implantação de três postos avançados ao longo da fronteira de Acre, Peru e Bolívia. Não foi divulgada a localização exata desses postos que, segundo o propósito do colegiado, deverá concentrar ações no enfrentamento do novo coronavírus no atual momento.

Mourão anunciou a pretensão de instalar 12 postos avançados ao longo da fronteira do Brasil com outros países para impedir a entrada de pessoas infectadas pela covid-19 no território nacional. Bolsonaro assinou decretos fechando o País para estrangeiros de países que fazem fronteira com o Brasil.

Serão um posto entre Amapá e Guiana Francesa, três entre Amazonas, Colômbia e Peru, três entre Roraima, Guiana e Venezuela, e dois entre Rondônia e Bolívia, além dos já citados no Acre.