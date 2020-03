Confederação dá dicas para prefeituras sobre coleta de lixo neste período de pandemia

Na próxima semana, começo de abril, a Zeladoria da Cidade terá o balanço da coleta de lixo em Rio Branco no mês de março, período de agravamento da crise do Coronavírus no Acre mas o enfrentamento à doença tem obrigado gestores de todo o país a reverem procedimentos para prestação de serviços básicos à população.

A gestão de resíduos sólidos, além de se enquadrar na categoria de serviços essenciais, é indispensável para garantir as medidas sanitárias para controle da transmissão da Covid-19.

A área técnica de Saneamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) lembra que os serviços de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos compreendem as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Essa gestão envolve também a mobilização e a educação ambiental dos moradores para que eles possam tomar cuidados com os resíduos gerados nas residências e no comércio.

Nesta 3a semana de março, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou a primeira de uma sequência de matérias que vão mostrar como a comunidade, a iniciativa privada e a gestão pública devem lidar com os resíduos sólidos e a água nesse período crítico.

No caso do lixo domiciliar e comercial, alguns cuidados devem ser tomados porque, como revelado em diversos estudos, o vírus tem sobrevida de até 72 horas em determinadas superfícies, principalmente o plástico, um resíduo reciclável que é muito comum.

Higienizar as mãos antes e depois de lidar com o lixo e ensacar os objetos contaminados, como luvas e máscaras, duas vezes ou em sacos mais resistentes, com apenas dois terços da sua capacidade para evitar vazamentos, são recomendações.

As orientações da CNM podem ser vistas aqui: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipios-alteram-coleta-de-lixo-populacao-deve-tomar-cuidados-para-evitar-contaminacao