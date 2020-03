Autoridade existe para ser usada

Um governante pode ter o poder, mas se não tiver autoridade, é um fraco. Nesta crise do COVID-19 dá para se notar pelas suas atitudes e, é também comentado nas rodas políticas, que o Gladson Cameli tomou para si de forma corajosa todas as decisões, têm mostrado autoridade, o que muda a configuração do seu perfil para melhor. Isso deveria ser um divisor de águas para que se liberte de grupos políticos, que chegaram a montar uma espécie de governo paralelo. E mostre até o fim da sua gestão, como tem mostrado no combate a esta pandemia, que, quem manda no governo é ele. Agiu completamente certo ao não recuar da linha traçada pela Organização de Saúde e manteve o isolamento social, porque é o que recomenda o sistema de saúde mundial. E com mais um agravante para não recuar: o Acre, proporcionalmente, é o Estado onde tem acontecidos mais casos do Covid-19. Comandante forte, um exército forte. Não pode recuar na sua decisão de que continue o isolamento.

PASTOR NÃO JOGA PRAGA

Para começar, não me incluo entre os apoiadores do Bolsonaro que acham que, tem que se acabar o isolamento social. Por isso fico livre para criticar o Padre Mássimo Lombardi, que o tenho como bom Pastor, por sua declaração que soa como uma praga jogada no Bolsonaro, pedindo a Deus que deixe o presidente mudo por 9 meses, como fez na passagem bíblica com Zacarias. Meu comentário: Pastor não roga praga e nem usa o nome de Deus em vão. Ou não?

PODE SE DEBATER IDÉIAS

Este debate tem de ser no campo das idéias. Sou contra a fala do Bolsonaroa e a sua proposta de liberar geral. Mas isso tem de ser discutido no patamar científico e econômico. E não me dá o direito de ficar desejando que, alguém por um destempero, seja atingido por algum mal.

QUE A PRAGA NÃO PEGUE

Sobre a manifestação do Padre Mássimo o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) foi irônico ontem em seu comentário: “tomara que Deus não atenda o pedido da sua oração, para o presidente Bolsonaro continuar falando besteiras”.

SEM ISSO, É UM TIRO NO PÉ

O projeto do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que parcela os débitos que ficarão para os consumidores da Energisa nos três meses de suspensão é importante. A suspensão por 90 dias do pagamento das contas de energia não anistia as dívidas, ao final do prazo terá de se pagar.

SD PODE INDICAR VICE DE FERNANDA

O presidente do SOLIDARIEDADE, Israel Milani, admitiu ontem ao BLOG DO CRICA que já aconteceu uma conversa com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e que pode acabar redundando em o SD indicar o seu vice. Sobre o nome, Israel ressalvou que não foi discutido.

DO ZERO PARA O CRESCIMENTO

Para Israel Milani, o SD vai sair desta eleição como o partido que mais cresceu: “começamos do zero e teremos seis candidatos a prefeito, com chapas fortes e completas para vereador.

BASTIDORES FERVENDO

Se de público tudo gira em torno do Covid-19, nos bastidores a política ferve em relação ao Alto Acre. O senador Márcio Bittar (MDB) teve uma conversa demorada com o Gladson sobre a eleição em Brasiléia e a filiação da ex-deputada Leila Galvão, e marcou uma agenda para uma reunião entre o governador e o dirigente do MDB, Aldemir Lopes, sobre o assunto, que pode acontecer hoje. Márcio é o político do grupo de aliados mais próximo do governador.

JOGO DE XADREZ

O Bolsonaro; não pensem vocês que, ele está só, na sua proposta de acabar com o isolamento social. Todos aqueles pequenos e grandes empreendedores, camelôs, empregados do comércio, garçons e tantas outras categorias e etc, que perderam a renda, se aliam ao discurso bolsonarista. E este apoio tende a aumentar a cada dia que for passando, porque vem a fome.

É NISSO QUE ESTÁ JOGANDO

É na revolta que será inevitável por conta da fome nas famílias, que o Bolsonaro está apostando, porque a fome não tem cara, partido ou ideologia política, a fome é herege.

JOGADA DE MESTRE

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, fez uma jogada de mestre e que pode subir a sua popularidade entre os menos favorecidos. Além de um kit com alimentos que dará a cada aluno da rede municipal de ensino também dará o kit aos que estão no cadastro de reserva do Bolsa Família, que não recebem ainda o benefício. E com as bancas do mercado, como são próximas, para evitar a contaminação pelo Covid-19, funcionarão em dias alternados.

NÃO AVALIEM COMO POPULISMO

A ação do prefeito Ilderlei Cordeiro não pode ser vista como populista. Está combatendo a fome. Grande parte dos alunos é oriunda de famílias pobres e têm a merenda escolar, como uma refeição do dia, que não teriam em casa. Só sabe o que é passar fome é quem já passou.

FALÁCIA POPULISTA

Esta proposta de cortar salários dos servidores de todos os poderes, que foi feita por políticos federais é uma falácia populista. Querem colaborar para combater o Covid-19, comecem por abrirem mão dos 15 bilhões do Fundo Eleitoral, fora isso não passa de politicagem barata.

CALAMIDADE PÚBLICA

A prefeita Socorro Neri agiu certo ao decretar estado de calamidade pública. Tanto quanto a SECOM do Estado, o volume de informações da SECOM da PMRB tem sido muito bom.

APELO PELA FOME

Um amigo ex-deputado me revelou ontem que está impactado como o fantasma da fome na periferia. Contou que um amigo ambulante lhe ligou para pedir pelo amor de Deus, que lhe conseguisse um sacolão, porque a família não tem o que comer, por não poder trabalhar.

CANDIDATURA PRÓPRIA

A cúpula do PSDB já dá como certo que a unidade das oposições não acontecerá em Sena Madureira e deverá manter a candidatura da prefeita Toinha Vieira (PSDB) a todo custo.

GRANDE ARTICULADORA

A grande articuladora da formação de um arco de alianças para apoiar a candidatura do Zenil Chaves a prefeito de Sena Madureira, foi a publicitária Charlene Lima, presidente do PTB.

NINHO TUCANO

O ex-prefeito Rodrigo Damasceno deverá se filiar ao PSDB, é a informação que chegou ontem a coluna. Vai ser uma cena interessante em Tarauacá, vendo o PCdoB, PT, PSB, virarem puxadinho dos tucanos naquele município. E todos gritando povo unido/jamais será vencido..

TOMANDO CORPO

Cresce o apoio dos que estão no entorno do governador Gladson Cameli para que lance um candidato a prefeito de Rio Branco – o nome mais citado é o do Bocalom – para não ficar refém de grupo político aliado em 2022, se por acaso venham ganhar a prefeitura da capital.

MAIS DO QUE NUNCA

Com o Acre sendo proporcionalmente o Estado da Região Norte em que mais cresce o número de contágios pelo Covid-19, agora mais do que nunca o isolamento social tem de se manter.

ACHAR UMA MEDIDA ECONÔMICA

Mas não se pode dissociar a miséria, a fome, os comerciantes ambulantes, empregados demitidos e todos que perderam rendas, deste problema do Covid-19. O governo Gladson e a prefeita Socorro têm de achar um meio de ajudar a quem ficou sem renda. Ou a bolha explode.

PROCURAR OUTRO NINHO

No PSD não tem mais vez para disputar a reeleição, por isso é bom o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, ir tratando de escolher o um novo partido até o próximo dia 4.

VOZ IMPORTANTE

Uma voz política que vem sendo ouvida pelo governador, quando se trata do futuro do PROGRESSISTAS nesta eleição municipal, é a do deputado José Bestene, que é pela candidatura própria. O PSDB não espere o PROGRESSISTAS como aliado na eleição.

SITUAÇÃO INCÔMODA

Dos partidos grandes o PT é que se encontra em uma situação nada cômoda, para a disputa da prefeitura de Rio Branco, que deixou de ser uma Capitania Hereditária do partido. De um partido todo poderoso, virou um pedinte político, na espera que alguém o aceite como aliado.

BRIGA POLÍTICA

A crise do Covid-19 está servindo de palco de briga política entre apoiadores do Bolsonaro, petistas, e as velhas raposas, como o governador Dória e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), discussão que na verdade embute o foco na eleição para a presidência.

BOM DIA, SECRETÁRIO PAULO CÉZAR!

Não pode continuar a onda de assaltos a comércios que estão fechados, a polícia tem que acionar o setor de inteligência para prender de imediato os bandidos, para servir de exemplo, e mostrar que a força policial está em campo. Não se vê mais ronda nos bairros, principalmente, na região do Tropical. A tendência destes roubos é aumentar com a crise.

FIQUEM EM CASA

Fiquem em casa enquanto permanecerem as recomendações sanitárias. Lavem as mãos com bastante sabão, usem o álcool gel, evitem aglomerações, só saia de casa se for extremamente necessário. Vamos todos se unir contra o Covid-19.

MEDIDA PARA JÁ!

O governo tem que tomar medidas para brecar a ida de estrangeiros, que vão em levas às aldeias indígenas para tomar daime e participar de rituais. Ou o Covid-19 vai chegar aos índios.

FRASE MARCANTE

“O carrasco suprime o criminoso, mas a miséria mantém o crime. Não é com o esmagamento da lagarta no campo que se salva a sementeira”. Coelho Neto.