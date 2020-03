Alysson Bestene explica flexibilização no comércio e reafirma isolamento e higienização contra coronavírus

Apesar de trabalhar com o pior cenário na crise do coronavírus, o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, explicou que o comitê que coordena as ações contra a doença avaliou que seria possível flexibilizar o decreto que fechou estabelecimentos comerciais e industriais desde que não ocorram aglomerações.

Um novo decreto do governador Gladson Cameli flexibilizou o fechamento do comércio, autorizando o funcionamento de vários outros ramos além dos prioritários -entre eles motéis e petshops, dois dos que não estavam no decreto anterior.

“As medidas de isolamento social, de ficar em casa, continuam recomendadas, bem como lavar bem as mãos”, disse o secretário em entrevista à TV Acre.