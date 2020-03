Acreaves e Dom Porquito esclarecem ao público sobre vídeo que circula nas redes sociais

As empresas ACREAVES ALIMENTOS LTDA. e DOM PORQUITO AGROINDUSTRIAL S. A. vêm a público ESCLARECER a respeito de um vídeo gravado na tarde de quarta-feira, dia 25/03/2020 e que circula com informações equivocadas sobre o assunto nas redes sociais.

ESCLARECEM ainda que realizam um trabalho sério, pautado no respeito às legislações vigentes, normas legais e técnicas pertinentes à execução de seus trabalhos, utilizando-se de protocolos, os quais devem ser seguidos à risca por todos os seus colaboradores.

Além disso, são empresas compromissadas com as boas práticas de fabricação, qualidade e respeito ao consumidor, bem como prezam pelo respeito socioambiental, mantendo práticas de tratamento de resíduos sólidos e orgânicos, em conformidade com à legislação vigente.

Desta forma, NÃO PRATICAM ou determinaram qualquer tipo de ordem para a prática realizada de forma sorrateira e lamentável de seu funcionário motorista, conforme consta no vídeo gravado.

Os produtos filmados no vídeo gravado não são produzidos ou comercializados pelas empresas, ou seja, não pertencem às mesmas. O caminhão conduzido pelo funcionário das empresas estava retornando da cidade de Cruzeiro do Sul/AC e deveria estar totalmente vazio e retornando para a sede das empresas na cidade de Brasiléia/AC e, de forma alguma havia ciência, conhecimento e autorização das empresas para a realização de tais atos. As empresas REPUGNAM e CONDENAM as atitudes realizadas de forma incorreta, indevida e sem nenhum conhecimento e autorização para tanto.

Informam que foram surpreendidas pelo fato quando tomaram conhecimento e, imediatamente, iniciaram os procedimentos legais para apuração do ocorrido, tomando as medidas administrativas necessárias e exigíveis, bem como as judiciais, para responsabilizar o autor dos fatos por todas as consequências geradas a quem de direito, como também às próprias empresas, as quais estão sendo enormemente prejudicadas.

As empresas lamentam profundamente o ocorrido, o qual não espelha seus princípios, práticas e ética de trabalho, razão pela qual pedem desculpas pela situação, afirmando que se trata de um fato isolado praticado de forma individual e subjetiva, por um indivíduo que descumpriu suas obrigações de trabalho, atuando com má conduta no seu serviço e fora dele, ferindo as leis vigentes e as leis morais.

Assim, as empresas ACREAVES ALIMENTOS LTDA. e DOM PORQUITO AGROINDUSTRIAL S. A. reafirmam seu compromisso e respeito com seus clientes, com a população Acreana e seus colaboradores.

Brasiléia/AC, 26 de março de 2020.