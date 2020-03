Medidas adotadas pela prefeitura de Rio Branco continuam em vigor

Ao que parece, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu desagradar a todos com seu discurso em rede nacional, na noite desta terça-feira, 24, quando se referiu ao coronavírus como “resfriadozinho” e deixou claro que é contra as medidas de isolamento social.

Várias entidades que representam a classe médica e até os governadores dos estados divulgarem notas condenando as declarações de Bolsonaro, a prefeita Socorro Neri também se pronunciou.

Por meio de uma nota, Socorro,que decretou estado de calamidade pública em Rio Branco, disse acompanhar com extrema preocupação a fala do Presidente da República.

Além de lamentar as declarações de Bolsonaro, Neri afirmou que mantem as medidas adotadas para evitar a proliferação do coronavírus e afirma que o maior valor a ser preservado é a vida humana.

Leia na íntegra a nota da prefeitura: