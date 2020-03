Sistema Único de Assistência Social tem novas medidas contra o novo coronavírus

O Ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni, editou nesta quarta-feira (25) novas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Um das medidas flexibiliza as atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social e dos Centros Especializados de Assistência Social com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos ambientes.

Além disso, está autorizada a aplicação dos recursos financeiros transferidos aos fundos de assistência social dos Estados, municípios e Distrito Federal à título de apoio à gestão na organização e desenvolvimento das ações destinadas a prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da pandemia do coronavírus que impliquem em falta de assistência.

Em vários Estados e municípios diferentes medidas foram e vem adotados na área de assistência social para evitar a propagação do coronavírus. Conheça mais detalhes da decisão do Governo Federal na área do SUAS:

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-337-de-24-de-marco-de-2020-249619485