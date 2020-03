Rio Branco conclui processo de adesão ao programa Criança Feliz

Publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25) a portaria número 5, do Ministério da Cidadania, divulga a relação dos municípios que concluíram o termo de aceite do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social.

Do Acre, apenas Rio Branco fez a adesão ao programa nesta etapa abrindo 700 vagas. Lançado em 2016, o Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida

Saiba mais em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-5-de-24-de-marco-de-2020-249615743