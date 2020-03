Prefeitura de Xapuri executa limpeza das margens da Estrada da Borracha

Apesar de ser uma via estadual, a Estrada da Borracha (AC-485), está tendo os serviços de limpeza de suas margens realizados pela prefeitura de Xapuri. Ao contrário do que foi divulgado via internet, não há parceria para os serviços entre o município e o estado, segundo o diretor de convênios, Josué Ferreira, que está respondendo pela Secretaria de Infraestrutura.

Ao ac24horas o responsável interino da pasta afirmou que não interessa ao município tirar nenhum dividendo do fato de estar realizando um serviço que é da alçada do governo estadual, mas disse que não é justo que fake news produzidas e veiculadas via rede social distorçam a verdade a respeito da iniciativa que é exclusiva da prefeitura por meio de recursos próprios.

“É a entrada da nossa cidade, que é usada por nós, xapurienses, então o nosso entendimento é o de que também é nossa obrigação zelar e fazer o melhor pelo patrimônio que pertence a todos nós. Não existe nenhuma intenção de nossa parte em rivalizar com o governo, mas temos, também, o dever de desmentir as fake news produzidas por figuras conhecidas da cidade, que não representam, certamente, a opinião do estado”, disse.

Os serviços realizados pela prefeitura consistem na capina de toda a extensão da estrada, desde o entroncamento com a BR-317 até a entrada de Xapuri. Além disso, a prefeitura construiu uma nova parada de ônibus no entroncamento e realizará uma obra no chamado “Túnel das Seringueiras”, uma formação oriunda do entrelaçamento dos galhos das árvores nativas que tem se tornado uma atração para os visitantes e moradores da cidade.

A rodovia AC-485 possui 12 quilômetros de extensão nesse trecho entre a BR-317 e a cidade de Xapuri, onde se chama Estrada da Borracha. O nome se deu em razão da localização da Fábrica de Preservativos Natex, instalada no km 6, no ano de 2008. No seu curso, nas duas margens, a Estrada da Borracha é circundada de seringueiras, plantadas quando a rodovia foi pavimentada, entre os anos 1999 e 2000, durante o governo Jorge Viana.