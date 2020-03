Prefeitura de Brasiléia realiza ações de prevenção e inicia a vacinação contra H1N1 

O mundo está vivenciando um momento que exige muito cuidado e atenção por parte dos governantes e população. O Covid-19 é uma enfermidade que tem infectado muitas pessoas e levando a óbito.

No Acre o vírus teve uma rápida proliferação em um espaço curto de tempo, gerando preocupação e isolamento social das pessoas. A prefeita Fernanda Hassem preocupada com os habitantes da cidade, de Brasileia, tem tomado varias medidas preventivas cabíveis no controle e prevenção para o enfrentamento do coronavírus.

A primeira ação tomada pela equipe gestora foi à criação do Comitê temporário de Crise para a Supervisão e Monitoramento do Covid – 19, formado por multiprofissionais que realizam ações preventivas diárias e monitoramento de casos. Outra ação foi à publicação do decreto de nº 15 de 18 de março de 2020 que suspende as aulas da rede municipal, reuniões com mais de 25 pessoas, realizações de shows e eventos com publico superior a 100 pessoas, redução do horário de expediente do Poder Executivo Municipal com exceção das secretarias de saúde e obras.

A prefeita Fernanda Hassem falou a respeito das medidas tomadas. “Graças a Deus não teve nenhum caso confirmado em Brasileia, a nossa luta é conscientizar as pessoas que cumpram o isolamento social, ficando em casa e dessa forma colaboram para que o vírus não se espalhe na querida cidade. Todas as medidas preventivas de responsabilidade do poder pública estão sendo tomada juntamente com o Governo do Acre, essa luta é todos”, falou Fernanda Hassem.

Os servidores da saúde também adequaram o calendário da primeira etapa de vacinação contra a influenza (H1N1), onde os profissionais estão indo até o domicilio vacinar os idosos e nas unidades de saúde para os profissionais da área.