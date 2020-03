Ministro reforça preocupação com casos de coronavírus no Acre

Na tarde desta quarta-feira, 25, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva de imprensa relatou que o Estado do Acre, “chama a atenção”, por ter 23 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19).

Ao analisar a situação da região Norte, Mandetta disse que a situação do Amazonas que tem 54 casos confirmados já era esperada por Manaus ser uma “grande metrópole”. Quanto ao Acre, ele demonstrou preocupação com o número de casos confirmados, tendo em vista a baixa densidade populacional, aproximadamente 890 mil habitantes, segundo o IBGE.

“Chama atenção o Acre, um estado com baixa população”, afirmou o ministro da Saúde.

Um levantamento realizado pelo ac24horas em parceria com o Ministério da Saúde (MS), mostra que o Acre aparece em segundo lugar dentre os estados brasileiros com mais casos, proporcionalmente, a cada 100 mil habitantes infectados com o novo ccronavírus (Covid-19).

O primeiro é o Distrito Federal (DF) que possui 5,9% a cada 100 mil habitantes. O Acre registra 2,41% a cada 100 mil habitantes. Em terceiro, quarto e quinta lugar, completam os estados do Ceará com 1.85%, São Paulo 1,62% e Rio de Janeiro 1,34%.