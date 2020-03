Médicos fazem “vaquinha” e pedem ajuda para comprar equipamentos de proteção individual

Nesta quarta-feira, 25, começou a circular em grupos de WhatsApp uma mensagem assinada por uma suposta médica pedindo ajuda para a aquisição de equipamentos de proteção individual, que são de extrema importância para o atendimento aos pacientes no Setor de Emergência Clínica do pronto-socorro de Rio Branco.

A mensagem afirmava que a ajuda de qualquer valor seria bem-vindo e que o dinheiro seria importante, já que os equipamentos são necessários para a proteção dos profissionais e suas famílias.

O ac24horas falou com a médica Kátia Regina de Almeida, que confirmou que a mensagem é verdadeira.

“A mensagem é real. O problema é que nossa demanda por material é bem alta e estamos nos antecipando diante dessa pandemia. Nos ajudando na verdade. Estamos recebendo ajuda também do pessoal da UFAC, alunos professores e demais colegas, hora de todos se ajudarem”, disse Kátia.

A priori, a mensagem foi enviada à outros médicos e pessoas ligadas a área de saúde, mas a médica autorizou a divulgação do peido de apoio para toda a sociedade e diz que toda ajuda é muito positiva.

“Toda ajuda da nossa população será bem-vinda. E que o nosso Deus esteja na nossa frente nos abençoando”, afirma a médica.

Leia a mensagem na íntegra, com os dados bancários, caso alguém queria ajudar.

Em virtude da atual conjuntura de nosso estado, nós profissionais da saúde estamos arrecadando fundos, para a produção de equipamentos de proteção individual (EPIs), os quais são de extrema importância para o atendimento dos pacientes no Setor de Emergência Clinica (SEC) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, (Huerb). Sendo assim, venho pedir encarecidamente uma ajuda com qualquer valor sendo bem vindo a nossa causa, para a nossa proteção e a de nossa familia, com esses equipamentos.

Conta pra depósito:

Nome: Kátia Regina Souza de Almeida

AG: 5790-8

Cc 88312311-8

Banco do Brasil

CPF: 322.412.322-20

Estamos aqui então #fiquememcasa