Marina propõe isolamento político ao presidente Jair Bolsonaro

A ex-senadora Marina Silva reapareceu no cenário político após as declarações do presidente Jair Bolsonaro com relação ao Covid-19. Pelo twitter, ela sugeriu o isolamento do presidente.

“O presidente Jair Bolsonaro precisa ser colocado em seu devido lugar, em isolamento político (…)”, disse Marina.

Ainda de acordo Marina Silva, somente o isolamento político vai evitar com que Bolsonaro continue a “infectar o Brasil”. Ela chamou as ideias do presidente de “suicidas”.

A ativista ambiental analisou a situação do ministro da saúde, Henrique Mandetta apontando dois caminhos: “honrar seu diploma de médico ou ceder as chantagens do seu presidente”, concluiu.