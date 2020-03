Leandro Domingos sugere isenção do pagamento do IPVA de novos veículos por 12 meses

Na última segunda-feira, 23, Leandro Domingos entregou ao governo do Estado sete propostas para melhoria da economia no Acre

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC e também presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Rio Branco (Sinvvea), Leandro Domingos, comentou na manhã desta quarta-feira, 25, sobre as medidas que propôs ao governador do Acre, Gladson Cameli (PP/AC) referentes a vendas de automóveis.

Na última segunda-feira, 23, Leandro Domingos entregou ao governo do Estado sete propostas para melhoria da economia no Acre. Dentre elas, se destacaram a suspensão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por 12 meses para todos os impostos, além da suspensão do pagamento de parcelamentos de débitos tributários pelo prazo de 180 dias.

“Propusemos a isenção do emplacamento de veículos novos, do pagamento do IPVA contado por 12 meses, contados da reabertura das empresas. Este benefícios, certamente, devem ajudar na retomada dos negócios do setor”, explicou Domingos.

Além disso, Leandro ponderou a não concessão do benefício deve causar maiores prejuízos ao estado. “Vez que a retomada será mais lenta, as vendas menores e o estado perderá na arrecadação do ICMS, dentre outros tributos”, finalizou.