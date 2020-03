IBGE: Setor de serviços despenca no Acre no mês de janeiro

Em janeiro de 2020, o setor de serviços no Acre mostrou redução de 2,2% em comparação a dezembro de 2019. Levando em conta que o comércio apresentou estabilidade nível 0 –nem subiu ou desceu -é possível estimar que os negócios não começaram 2020 muito bem no Acre e devem piorar com a crise do Coronavírus.

No País, houve pequena expansão, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em pesquisa divulgada nesta quarta-feira (25). Na série com ajuste sazonal, por exemplo, o o crescimento é de 0,6%. Já na série sem ajuste sazonal, em relação a janeiro de 2019, o volume de serviços avançou 1,8% em janeiro de 2020, alcançando sua quinta taxa positiva consecutiva.

No acumulado nos últimos 12 meses, ao avançar 1,0% em janeiro de 2020, repetiu-se o resultado de dezembro último e manteve-se a trajetória ascendente iniciada em setembro de 2019 (0,7%).

No caso do Acre, todas as séries são negativas. Na comparação entre janeiro/2020 e dezembro/2019, a queda registrada pelo setor de serviços no Estado é a segunda maior do país, perdendo apenas para Roraima, que decresceu 11,4%.

Já na série que compara janeiro/2020 com janeiro/2019, o Acre fica entre os dez que mais perderam nesse setor. No acumulado de um ano, quando se compara o Acre com outros Estados, o resultado também o coloca na 10ª retração.