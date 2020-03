Escolhida como referência para coronavírus, UPA do 2º Distrito passa por novas etapas de atendimento

A rotina de quem trabalha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, escolhida pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) como referência para casos do novo Coronavírus (Covid-19) mudou.

Em entrevista ao ac24horas, o enfermeiro Walyson da UPA 2º Distrito, relatou que, após a confirmação de transmissões comunitárias, a unidade teve que passar por uma reformulação no atendimento, que foi dividido em três etapas.

Na primeira etapa, o enfermeiro explica que o paciente precisa passa por um processo de higienização.

“Antes da entrada no saguão da UPA, nós colocamos uma mesa com orientação para os pacientes, ele [paciente] deverá realizar a higienização das mãos com álcool gel, após esse atendimento é dado uma máscara cirúrgica para todo o paciente que apresentar sintomas respiratórios”, relatou.

Na segunda etapa de atendimento da UPA, ele relata que o paciente é encaminhado ao balcão de atendimento para o preenchimento de ficha de atendimento. “Após o preenchimento da ficha, o paciente é encaminhado para classificação de risco, onde será avaliado pelo enfermeiro plantonista”, explicou.

Na terceira etapa de atendimento, o paciente é encaminhado ao médico que irá definir se será necessário ou não a realização do teste do Covid-19. Segundo ele, existem critérios para a realização do exame.

“Ele é encaminhado para atendimento médico, e após essa avaliação será decidido se ele será encaminhado para a realização do teste ou não. A coleta do exame tem alguns critérios, hoje, como temos casos de transmissão comunitária, todo mundo que apresenta sintomas respiratórios, pode ser considerado uma pessoa potencialmente com o novo Covid-19, mas a orientação é que busque a unidade somente aquelas pessoas que apresentem sintomas graves. A partir de agora, com o número de casos que já foram notificado. O que se pede é que só procurem quem apresentem sintomas graves, quem apresenta sintoma leve ou brando devem ficar em quarentena em casa”, relatou.

Veja o vídeo: