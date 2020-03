Em vídeo, Bittar pede para setor produtivo voltar ao trabalho

Com discurso Bolsonarista, o senador Marcio Bittar usou as redes sociais para pedir que setor produtivo volte a trabalhar. “Aqueles que puderem voltar a atividade da sua maneira que o façam” diz o senador.

Bittar pede volta ao trabalho depois de anunciar várias medidas que foram aprovadas no Senado, afirmando que no mundo inteiro a população acorda para uma fase que ele chama “demagógica”.

Segundo o emedebista, milhares de pessoas no mundo inteiro continuam trabalhando para que a sociedade sobreviva. Ele recomenda para quem estar no grupo de risco tomar o máximo de cuidado.

“Uma crise econômica sem precedentes vai afetar os mais pobres”, diz Bittar.

O discurso de Bittar vai de encontro as medidas adotadas pelo governador Gladson Cameli que também usou as redes sociais para pedir exatamente o contrário, ou seja, que as pessoas fiquem em casa.

Durante todo o dia de ontem (24) e a manhã de hoje, várias foram as manifestações contrárias as manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o governo do Acre e de outros estados afirmaram que vão continuar as medidas duras na área econômica.

Ver essa foto no Instagram #SenadorMarcioBittar Uma publicação compartilhada por Marcio Bittar (@marciobittar_) em 25 de Mar, 2020 às 1:50 PDT