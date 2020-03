Diego Rodrigues volta à presidência do Procon do Acre

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 25, decreto que coloca de volta Diego Rodrigues na presidência do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (PROCON).

Diego volta em um momento onde o órgão tem papel fundamental na briga para garantir os direitos da população. Por conta da pandemia do coronavírus tem surgido diversas denúncia da prática de preços abusivos por parte de alguns comerciantes.

“Crises como a que estamos enfrentando exige a adoção de medidas excepcionais. No caso dos órgãos de defesa do consumidor não é diferente. Esse é um cenário que atinge as relações e consumo em geral. Temos visto a abusividade de preços em materiais de higiene proteção ao coronavírus. Nosso compromisso é ficar atento às denúncias. Lembrando que o nosso atendimento presencial está suspenso por determinação do governo”, diz Diego.

O presidente do Procon lembra que mesmo com as portas fechadas, a população pode usar o disque-denúncia do órgão.

“Nós vamos intensificar as fiscalizações, estaremos ampliando o número de fiscais para atender as denúncias. Quem quiser fazer uma denúncia pode usar o 151 que é o nosso disque-denúncia. O que podemos garantir é um Procon ainda mais atuante, na busca em garantir os direitos dos consumidores”, afirma Diego.