Deputada Vanda Milani defende protocolos da OMS e compromisso político pela vida

A deputada federal Vanda Milani (SD) voltou a reafirmar compromisso político para salvar vidas. Em Rio Branco, onde acompanha os debates pelo sistema remoto adotado pela Câmara dos Deputados, ela defendeu equilíbrio nesse momento de crise.

“É fundamental continuar com as medidas que limitem participação em massa. Com calma, equilíbrio, foco nos protocolos da organização mundial de saúde, venceremos essa pandemia”, acrescentou a parlamentar.

Vice-líder do Solidariedade na Amazônia, Vanda Milani acredita que é possível garantir saúde pública e estabelecer uma rede de proteção econômica para quem mais precisa. Ela elogiou o trabalho do ministro Mandetta.

“O ministro Mandetta vem agindo com muita racionalidade contendo a razão de toda crise que é a pandemia. É preciso muito diálogo para podermos salvar a saúde pública e financeira de todos” disse Vanda Milani.

A deputada lembrou que o Acre é o segundo estado, proporcionalmente, em números de infectados pelo Covid-19. Para ela, os números recomendam o isolamento social.

“Os servidores da saúde, médicos infectologistas, enfermeiros, universitários da Ufac, todos têm sido soldados fortes nessa guerra e merecem o nosso reconhecimento” destacou.

Parte das emendas individuais da deputada Vanda Milani foram destinadas para o fundo da saúde ajudando nos recursos liberados no combate ao coronavírus no Acre.