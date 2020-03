Depois de fechamento, balsa é liberada para travessia de pessoas em Xapuri

Em ato conjunto com o município, governo do estado e Assembleia Legislativa, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Xapuri, liberou o funcionamento da balsa que faz a travessia do Rio Acre na cidade depois de serem sanadas as deficiências identificadas quanto às medidas de prevenção ao coronavírus impostas pelos governos estadual e municipal.

A embarcação estava atendendo apenas aos serviços de emergência e abastecimento de gêneros alimentícios depois de seu funcionamento ter sido suspenso em razão de desobediência às normas de prevenção ao coronavírus. No entanto, para poder funcionar atendendo toda a demanda de veículos e pedestres, algumas normas deverão ser respeitadas.

Poderão atravessar em cada viagem apenas 3 carros pequenos, incluindo-se caminhonetes, 5 motocicletas e 10 pedestres (incluídas pessoas com bicicletas) ou 1 caminhão, 5 motocicletas e 10 pedestres (incluindo-se as pessoas com bicicletas). Foram disponibilizados à embarcação e aos operadores materiais de limpeza e de proteção, como sabão, máscaras e álcool em gel.

O ato fixou ainda a manutenção da distância de um metro e meio entre os pedestres que estiverem fazendo a travessia. Também será permitido, excepcionalmente, em razão do período de pandemia, que os motoristas permaneçam dentro dos veículos durante a travessia, mantendo-se todos os demais cuidados para evitar a disseminação do vírus. Os veículos de utilidade pública e de abastecimento terão prioridade de vez, segundo a decisão.

O promotor substituto de Xapuri, Thiago Marques Salomão, considerou, entre outras coisas, que a revogação da suspensão do funcionamento da balsa se deu por conta das inúmeras reclamações recebidas pela promotoria do município no sentido de que a população do bairro Sibéria seguia demasiadamente prejudicada pelas restrições referentes ao isolamento social.