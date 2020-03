Decreto de Ilderlei Cordeiro suspende IPTU e taxas para empresas que fecharam as portas

O novo decreto do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas), com relação ao coronavírus (Covid-19), libera as empresas que tiveram que fechar suas portas do pagamento de IPTU, Alvarás e taxa de limpeza pública. O documento também determina que empresas que praticarem abuso de preço, terão o Alvará de Funcionamento suspenso.

Com relação às entradas da cidade, o decreto determina o monitoramento de pessoas que chegam à Cruzeiro do Sul pelo Porto, Rodoviária e no trevo que interliga Cruzeiro à Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Sobre a segurança alimentar das crianças de famílias de baixa renda, matriculadas nas escolas, mas que estão sem aulas, a secretaria de Educação vai garantir kits alimentares para esses estudantes e as Unidades Básicas de Saúde passarão a funcionar até as 19 horas.

Em um vídeo explicando o decreto, Ilderlei cita: “fique em casa porque vidas são mais importantes do que coisas”.