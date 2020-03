Criminoso vai roubar em chácara e é morto pelo proprietário com um tiro de rifle no peito

Um assaltante identificado como Adriano Costa da Silva, de 19 anos, foi morto com um tiro após tentar roubar, juntamente com um comparsa, em uma chácara localizada no Ramal da Pupunha, no bairro Santa Maria, próximo ao antigo Top 15, na rodovia AC-40, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Adriano e o comparsa chegaram a pé em posse de uma escopeta, invadiram a chácara e anunciaram o assalto. O proprietário reagiu e entrou em luta corporal com Adriano, em seguida, conseguiu correr e pegar um rifle calibre 22 e efetuou dois disparos contra o criminoso. Um dos tiros atingiu Adriano no peito. Após a ação do proprietário, o comparsa de Adriano fugiu correndo tomando rumo ignorado.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o assaltante já se encontrava morto.

A Polícia Militar esteve local, isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. No local foi encontrado uma escopeta que estava em posse de Adriano e umas munições.

O corpo do criminoso foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A vítima do assalto foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.