Confaz divulga nova tabela de combustíveis que vale a partir de 1º de abril no Acre

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nesta quarta-feira (25) a nova tabela de preços de combustíveis que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de abril de 2020.

A tabela traz o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis no País. No Acre, o litro da gasolina custará R$ 4,92, alguns centavos abaixo do valor estabelecido para fevereiro deste ano, de R$5,03 na época.

Os demais produtos da tabela também estarão com valor menor. Um exemplo é o gás de cozinha, cujo preço caiu 0,03 centavos em comparação à tabela que esteve em vigência em fevereiro e parte de março.

Veja: