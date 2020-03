Câmara de Brasiléia suspende trabalhos por tempo indeterminado em razão da pandemia

A Assessoria da Câmara Municipal de Brasiléia comunicou nesta quarta-feira, 25, que os vereadores decidiram, por meio da Portaria N°19, pela suspensão das atividades legislativas, sessões ordinárias extraordinária, atendimentos ao público e processos licitatórios da casa parlamentar.

O objetivo da decisão é prevenir os riscos de contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19) no município e atendendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. A medida de caráter excepcional prevê ainda a restrição do acesso de vereadores, assessores e populares às dependências da Câmara, além do revezamento dos servidores.

A portaria determina ainda que fiquem em casa os servidores que apresentarem febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar), considerados casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. E os servidores com 60 (sessenta) anos ou mais, ou aqueles portadores com históricos de doenças crônica de grupos de risco para Covid-19.

Para o presidente da Câmara, Rogério Pontes, a medida é necessária para preservar a saúde da população e dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Ele afirmou que sendo necessário a Câmara convocará sessão extraordinária nesse período para votação de projetos de relevância para o município.