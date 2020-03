Calegário dá aulas de arte marcial pela web para amenizar stress do isolamento social

Em um vídeo de cerca de uma hora de duração, o deputado Fagner Calegário dá aula de Taekwondo a partir de sua casa, onde está em isolamento social assim como boa parte da população de Rio Branco.

O deputado é conhecido atleta dessa arte marcial, e sempre gostou de ensinar as técnicas da arte originalmente coreana, que teria surgido há centenas de anos. A tradução da palavra Taekwondo é “caminho dos pés, das mãos e do espírito”

Usando as redes sociais, Calegário disse que a aula de Taekwondo é para toda a família. “Vamos desligar nossos filhos dos celulares e vídeogame. Essa é uma ótima oportunidade para toda a família interagir e dar um chute no stress”, disse o parlamentar referindo-se ao confinamento imposto pelo coronavírus.

A aula começa, claro, com um bom aquecimento, e tem seguimento com as técnicas típica dessa arte marcial. A exibição registrou centenas de visualizações e seguidores.

Assista: