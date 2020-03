Bispo de Cruzeiro do Sul diz com relação ao Covid-19 que “pessoas mais fracas vão se lascar”

O bispo Dom Flávio, da Diocese de Cruzeiro do Sul, na região do Juruá, disse ontem (24) analisando as recomendações do Ministério da Saúde, que “as pessoas mais fracas vão se lascar”.

O tom reto e sem muito retoque espiritual foi dado durante uma entrevista coletiva. Para o religioso, procede a informação de que muitos vão se contaminar e não apresentar os sintomas.

Para ele, o risco é que o vírus seja repassado para um grande número de pessoas, superlotando os hospitais. Ao criticar a aglomeração de repórteres na coletiva, Flavio até sorriu e, por último destacou a situação dos mais vulneráveis.

O religioso chegou recentemente na cidade de Cruzeiro do Sul, as declarações viralizaram pelas redes sociais.

Veja o vídeo: