Bandidos invadem casa de PM para roubar e acabam matando seu filho de 19 anos

O Jovem Victor Lima Braga, de 19 anos, foi morto com um tiro no peito na noite desta terça-feira (24) após uma tentativa de roubo na residência de um sargento da Polícia Militar, localizada no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o sargento aposentado estava com seu filho na residência, quando três homens não identificados pularam o muro e em posse de armas de fogo invadiram a casa. Quando Braga percebeu que se tratava de um assalto, entrou em luta corporal com um dos criminosos, em seguida, conseguiu correr até seu quarto segurou a porta e o banido efetuou vários disparos de arma de fogo. Quando o jovem Victor escutou os disparos, e saiu do seu quarto para ver o que estava acontecendo, entrou em luta corporal com um dos assaltantes que efetuou um tiro que o atingiu no peito. O sargento saiu do quarto com sua arma e começou a trocar tiros com os bandidos que se evadiram da residência correndo. Na fuga, um dos criminosos deixou cair uma arma na frente da casa.

Silva acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Victor que já se encontrava morto.

A polícia informou ainda que na fuga os bandidos renderam duas pessoas, um entregador de pizza, um popular e roubaram suas motocicletas.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo de Victor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.