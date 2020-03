Após “limpa”, Gladson nomeia novo presidente e diretores do IDAF

Depois de exonerar toda a gestão do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) sob a alegação de o governador quer um órgão extremamente técnico, que atenda todas as exigências do Ministério da Agricultura, atingindo as metas necessárias para o combate à aftosa no estado, Gladson Cameli fez nesta quarta-feira, 25, a nomeação dos novos gestores que terão o desafio de conduzir o Idaf.

Para a presidência, o governador escolheu José Francisco Thum, que aparece como representante de uma das maiores empresas especializadas em reprodução bovina do país.

Já para o cargo de Diretor Executivo do Idaf o nomeado é o veterinário, servidor de carreira do órgão, José Lucenildo. O cargo de diretor técnico vai ser ocupado por Jessé Moreira Campos.

Gladson se arrependeu de uma das exonerações e tornou em efeito a exoneração de Jogiane de Moura do cargo de chefe de departamento do Idaf.

Quem também ficou desempregado apenas 24 horas foi o ex-presidente do órgão Rogério Melo foi nomeado como o novo Presidente da Zona de Processamento de Exportação do Acre S/A – ZPE/AC.