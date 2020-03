Após discussão, marido mata esposa a golpes de faca na frente dos filhos, no Caladinho

A Jovem Katiane Andrade de Lima, de 23 anos, mais conhecida pela alcunha de “mal criada”, foi morta a golpes de faca pelo próprio marido na noite desta quarta-feira (25). O crime aconteceu na rua Manaus, na invasão mais conhecida por Caladinho, na região do bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o casal estava na frente de sua residência, quando começaram uma discussão. O marido tomou posse de uma faca e desferiu vários golpes de faca em Katiane. Duas crianças que seriam os filhos do casal presenciaram o crime.

O Samu ainda chegou a ser acionado, mas a mulher morreu no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do perito criminal, em seguida, os policiais colheram as características do acusado e saíram em busca de prendê-lo, mas o criminoso não foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo informações de moradores o casal, vivia constantemente em brigas.