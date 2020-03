Zenil Chaves deixa o Depasa para ser candidato à prefeito em Sena: Tião Fonseca assume o cargo

Em meio à onda de coronavírus, a política continua a movimentar a dança de cadeiras no governo acreano. A mais nova mudança é a exoneração, no Diário Oficial desta terça-feira, 24, de Zenil Chaves, do cargo de presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (DEPASA).

Zenil deixa o governo para ser candidato à prefeitura de Sena Madureira. O agora ex-presidente do DEPASA já havia afirmado ao ac24horas que sua candidatura dependia apenas do aval de seu padrinho político, o senador Márcio Bittar (MDB).

O engenheiro civil Tião Fonseca, que até então era Diretor-Presidente da Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre S/A (ZPE/AC), é o escolhido por Gladson para assumir o DEPASA.