Vendas no varejo mostraram estabilidade com sinais de crescimento no Acre

Divulgada nesta terça-feira (24) a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE mostra que as vendas no varejo do Acre mostravam ao mesmo tempo sinais de estabilidade e recuperação em janeiro de 2020, especialmente quando se leva em conta a série histórica dos números.

Quando se compara janeiro de 2020 com dezembro de 2019, Paraíba e Acre mostraram estabilidade nas vendas do varejo, apresentando zero de resultado. Ou seja, não houve crescimento mas também não se viu queda.

De dezembro de 2019 para janeiro de 2020, na série com ajuste sazonal, houve altas em 11 das 27 Unidades da Federação e o Acre ficou com o terceiro maior crescimento do período, avançando 3,2%.

Também se destacam Rondônia (5,2%), Roraima (3,4%) e Acre (3,2%).

De outro lado, houve queda em 16 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Amapá (-10,4%), Bahia (-6,9%) e Tocantins (-5,6%). Por outro lado,

No comércio varejista ampliado, houve resultados positivos em 17 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Rondônia (3,7%), Roraima (3,2%) e Goiás (3,1%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram 8 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Bahia (-6,6%), Amapá (-6,6%) e Tocantins (-2,5%).