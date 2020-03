TCE suspende sessões até 15 de abril

O conselheiro-presidente Antonio Cristovão Correia do Messias, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), publicou uma portaria na manhã desta terça-feira, 24, suspendendo a realização das sessões plenárias até 15 de abril.

A medida é em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o presidente, o que for estritamente necessário para manter a segurança do órgão será mantido e os serviços essenciais serão feitos eletronicamente e remotamente pelos servidores do TCE se houver necessidade.