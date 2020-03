Tarauacá sofre com alagação e prefeitura estuda retirada de famílias sem aglomeração

A equipe de ação social da prefeitura municipal de Tarauacá estuda desde as primeiras horas desta terça-feira (23) como retirar famílias dos bairros Senador Pompeu (Praia) e bairro Triângulo, atingidas pela subida do nível do rio.

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros o nível do rio está a 40 cm acima da cota de transbordamento, media ontem (23) 9,90m. Nesta terça-feira o rio continua subindo e já ultrapassa os 10,30m.

Ainda não foi divulgado o número de desabrigados. Com a onda coronavírus, alguns moradores atingidos pelas águas estão indo para a zona rural para casa de parentes.

Este slideshow necessita de JavaScript.